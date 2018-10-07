Водитель грузовика в Керчи чуть не сбил пешеходов

Вчера вечером на путепроводе по ШГС водитель грузовика чуть не стал виновником ДТП. Об этом рассказали очевидцы произошедшего и поделились видеозаписью в социальных сетях.

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Водитель тяжелогруза подъехал к пешеходному переходу, где перед ним стоял и пропускал двух пешеходов, микроавтобус. Не дожидаясь, пока люди перейдут по «зебре» и микроавтобус сдвинется с места, водитель грузовика пошёл на обгон, нарушил простейшие правила дорожного движения и чуть не стал виновником серьёзного ДТП.

К счастью, пешеходы среагировали быстро и остановились прямо перед проезжающим перед ними грузовиком.

Скриншот из видеозаписи размещённой в социальных сетях

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