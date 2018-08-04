Водитель в Керчи не справился с управлением из-за приступа эпилепсии

На улице Вокзальное шоссе иномарка попала в аварию протаранив столб. Фотографии с места происшествия прислал в КерчьИНФО постоянный читатель.
Как сообщил наш читатель, у водителя случился приступ эпилепсии, в следствие чего он не справился с управлением и врезался в столб. На фотографиях видно, что основной удар у машины пришелся на левый бок.
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Очевидцы происшествия помогли мужчине выйти из машины и оказали ему первую помощь до приезда скоро помощи.
На месте аварии на данный момент работает наряд ГИБДД и медики.