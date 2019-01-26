Водители или вредители: ездить в керченских маршрутках опасно для жизни и здоровья

Водители керченских маршруток хамят, пишут смс за рулем, недодают сдачу, не пускают льготников. Керчане продолжают жаловаться на водителей общественного транспорта в соцсетях.

«Вчера ехала на маршрутке № 19. Мало того, что водитель постоянно превышал скорость, закрывал у пенсионеров перед носом двери, хотя маршрутка была полупустая – мужчине чуть ноги не придавил дверью. Мне сунул сдачу 14 рублей с 50 рублей (за одного пассажира). Сунул гору мелочи, которую некогда было пересчитывать, т.к. людей на выходе было много. И дело не в деньгах, а в самом поведении водителя», — пишет в соцсетях керчанка.

Другой пользователь соцсетей из Керчи опубликовал фото водителя маршрутки №62, который во время вождения автомобиля набирал сообщения на мобильном телефоне.

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Хамское поведение, несоблюдение правил вождения, пренебрежительное отношение к пассажирам – вот основные жалобы керчан на водителей городских маршруток. И подобные жалобы, к сожалению, поступают от керчан регулярно.

Следует отметить, что ситуация с хамством водителей общественного транспорта характерна не только для Керчи. Так, ГУП РК «Крымавтотранс» сообщает, что по всему Крыму участились жалобы на водителей-перевозчиков. Только в прошлом году по факту плохой работы на полуострове было привлечено 28 человек к дисциплинарной ответственности, а 12 вовсе лишились работы.

Складывается впечатление, что водители керченских маршруток не боятся дисциплинарной ответственности и увольнения. Где же найти управу на керченских перевозчиков?