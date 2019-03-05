Водоканал Керчи предупреждает о проведении ремонтных работ

В связи с проведением плановых ремонтных мероприятий вода в городе будет подваться с перебоями. Об этом сообщает Керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма».

«В связи с ремонтными работами на водоочистной станции 5 марта с 22.00 и до 6 марта до 06.00 вода в городе будет подаваться с перебоями и пониженным давлением», — сообщает керченский водоканал.

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ГУП РК «Вода Крыма» просит извинения за причененные неудобства и рекомендует населению и предприятиям иметь запас питьевой воды на указанное время.