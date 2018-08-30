Водолазы демонтируют вспомогательные конструкции на стройке Крымского моста

В Керченском проливе проводится поэтапный демонтаж вспомогательной инфраструктуры, с помощью которой погружались сваи, бетонировались опоры и монтировались пролеты автодорожной части Крымского моста. Она открыта для движения легковых автомобилей и пассажирских автобусов с мая 2018 года.

Для организации строительно-монтажных работ на значительном удалении от прибрежной полосы на глубинах более 4 метров были сформированы технологические площадки. Это сборно-разборные металлические конструкции на трубчатых сваях для размещения бытовых помещений строителей и оборудования: кранов, сваебойных молотов, бетононасосов.

Читайте: Строительство Крымского моста: вид с яхты (ФОТО)

Самые большие площадки длиной по 100 метров и весом 4 тысячи тонн расположились с двух сторон судоходного коридора. На каждой одновременно работали два крана грузоподъемностью по 350 тонн. С этих площадок возводились опоры, которые держат судоходные арки. Эта вспомогательная инфраструктура позволила провести масштабные технологические операции у границ фарватера, не мешая движению судов из Черного моря в Азовское и обратно.

Демонтаж временных объектов в акватории выполняется совместно с водолазами. На протяжении трассы моста длиной 19 км работает несколько водолазных станций. Их сотрудники обследуют дно и поднимают на поверхность все металлические предметы. Сваи рабочих площадок, погруженные на разную глубину, извлекаются целиком или срезаются ниже линии размыва морского дна.

«Мы проводим под водой электрокислородную резку рабочих свай. Сначала размываем участок дна вокруг каждой сваи, потом срезаем ее на метр ниже линии размыва, чтобы не было «пеньков». Далее кран вытаскивает трубу на поверхность, на рабочий мост. Таким способом только наша станция уже обследовала и расчистила более трех километров территории вдоль трассы Крымского моста. Акватория Керченского пролива остается чистой, без лишних предметов», — рассказал старшина водолазной станции Александр Чернов.

Читайте: Гонка под арками Крымского моста продолжается: «Кубок Черного моря» покидает Керчь

Водолазы проведут аналогичную работу на морских участках железнодорожной части Крымского моста, строительство которой сейчас находится в активной фазе. Она сдается по графику в 2019 году. После завершения всех строительно-монтажных работ будут демонтированы вспомогательные площадки, а также три рабочих моста общей длиной 5 км. Они обеспечивают бесперебойную подачу стройматериалов и выполнение разных технологических операций вне зависимости от погодных условий.

Текст и фото: Инфоцентр «Крымский мост»

Чистка акватории Крымского моста

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.