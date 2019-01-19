Водопроводные сети Керчи — одни из наиболее изношенных в Крыму

Почти все сети водоснабжения и водоотведения Крыма построены в 60-70 годах прошлого века из стали, а сталь – материал, который изнашивается быстрее всего. Эти трубы почти полностью изношены. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на заместителя генерального директора по эксплуатации ГУП РК «Вода Крыма» Игоря ДАНИЛОВИЧА.

«На балансе предприятия «Вода Крыма» на сегодняшний день имеется 6 000 и 1 800 км водопроводных сетей и сетей водоотведения соответственно. Наиболее проблемными являются сети городов Керчь и Симферополь, а все остальное имеет износ», – сказал ДАНИЛОВИЧ.

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По его словам, 33 сети водоснабжения имеют износ около 70%. Около 90% сетей проложены еще в прошлом столетии, в 60-70 годах. Все трубы, которые были уложены в 70-х годах прошлого века, имеют износ около 100%. Стальные трубы изнашиваются быстрее всего. Этот материал использовался в 70% случаев, а остальные 30% – это трубы из чугуна, полиэтилена и асбеста.

Что касается замены, на сегодняшний день предприятие имеет собственную программу, в которой запланирована замена сетей водоснабжения и водоотведения на сумму 82 000 000 рублей. Также есть республиканская адресная инвестиционная программа. Согласно этой программе, уже заменено 35,5 км сетей водоснабжения на сумму 213 000 000 рублей и 6 км сетей водоотведения на сумму 82 000 000 рублей.

ДАНИЛОВИЧ отметил, что на госпредприятии замена сетей водоснабжения и водоотведения является приоритетной задачей.