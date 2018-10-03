Водоснабжение в Аршинцево восстановлено

В редакцию КерчьИНФО продолжают поступать звонки и сообщения от жителей Аршинцево, в которых горожане возмущаются по поводу отсутствия воды в своих квартирах.

Наши журналисты связались с главным инженером водоканала, который прокомментировал ситуацию следующим образом:

Читайте: Керчь включена в программу по улучшению водоснабжения

«Действительно, в некоторых районах Аршинцево в течение понедельника и вторника были перебои с водоснабжением. Это связано с ремонтными работами, проводимыми на Институте и Дружбе. На данный момент порывы в этих районах устранены, и вода подается в прежнем режиме».

Проблемы с водоснабжением – насущная проблема керчан. От перебоев с водой страдают практически все районы города.

Однако, как сообщают городские власти, работы по строительству и реконструкции водовода в Керчи продолжаются, и должны завершиться полностью к 2020 году.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.