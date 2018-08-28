«Воду Крыма» оштрафовали за сброс сточных вод в Керченский пролив

Росприроднадзор оштрафовал ГУП РК «Вода Крыма» на 37 000 рублей за сброс сточных вод в Керченский пролив. Об этом рассказали на официальном сайте Росприроднадзора по Республике Крым.

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«Межрегиональное управление Росприроднадзора по Республике Крым и г. Севастополю обратилось в суд с требованием к «ГУП РК «Вода Крыма» о возмещении вреда, причиненного водному объекту», — рассказали в ведомстве.

В ведомстве рассказали, что Специалистами отдела надзора на море Восточного региона Межрегионального управления Росприроднадзора по Республике Крым и городу Севастополю совместно с представителями филиала ГУП РК «Крымские морские порты» «Керченский торговый порт» были произведены обследования водных объектов, в том числе и Керченского пролива. Специалисты установили, что был произведен сброс канализационных стоков в реку Булганок, после чего они попали в Керченский пролив.

«Киевский районный суд Республики Крым решил удовлетворить иск Межрегионального управления Росприроднадзора по Республике Крым и г. Севастополю в полном объеме и взыскать с предприятия более 37 тысяч рублей в качестве материального ущерба, причинённого водному объекту в результате аварийной ситуации на канализационном коллекторе ГУП РК «Вода Крыма», — написали на сайте ведомства.

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