Воды по щиколотку: замена труб в Керчи

Вот уже который день мы наблюдаем на перекрестке улиц Мирошника и Полевая большую яму и воду на дорогах.

Дело в том, что здесь уже около двух недель проходят ремонтные работы. Идет реконструкция керченских водопроводных сетей, которая производится краснодарской компанией «СК Мегаватт», выполняющей строительно-монтажные работы, охватывающие все аспекты от проектирования до сдачи объектов в эксплуатацию.

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По словам начальника данного строительного участка, вместо огромной ямы в дальнейшем здесь будет установлен железобетонный колодец, заменены трубы. В течение недели рабочие планируют закончить работы, забетонировать дорогу и сделать обратную засыпку. В будущем аналогичные работы проведут и на других улицах города.

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