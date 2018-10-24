Военные самолеты условно атаковали Крым

Самолеты морской авиации Черноморского флота провели летно-тактические учения в Крыму.
Экипажи самолетов-амфибий Бе-12 «Чайка» из состава отдельного смешанного авиационного полка Морской авиации и ПВО Черноморского флота отработали вопросы боевого применения на полигоне Опук в Крыму. Об этом сообщает Тасс.
В ходе выполнения летных тактических задач летчики отработали тактику нанесения ударов по объектам и провели бомбометание по наземным позициям, имитирующим цели условного противника.
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В учениях принимали участие три самолета Бе-12, которые выполнили 20 вылетов.
Такие самолеты-амфибии могут взлетать и садится как на сухопутные аэродромы, так и на воду. Они предназначены для поиска и уничтожения подводных лодок, и отрабатывали на полигоне боевые упражнения.
В настоящее время «Чайки» находятся на вооружении только у морской авиации Черноморского флота.