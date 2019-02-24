Военный самолет США снова провел разведку у берегов Крыма

Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВВС США вновь провел разведку вдоль российского побережья Черного моря. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar в социальной сети «Twitter».

По данным ресурса, борт 23 февраля вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла, а в 14:10 по московскому времени был замечен в воздушном пространстве Болгарии. Затем самолет провел разведку в акватории Черного моря.

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После разведывательного полёта вдоль российского побережья самолет с выключенным транспондером вернулся на аэродром базирования.