«Волгонефть-214» проверили после посадки на мель в Керченском проливе

Новороссийской транспортной прокуратурой организована проверка в связи с посадкой на мель судна «Волгонефть-214» в акватории Черного моря.
Новороссийской транспортной прокуратурой организована проверка безопасности мореплавания по факту посадки на мель судна «Волгонефть-214» под флагом Российской Федерации в акватории порта Кавказ 5 июня 2018 года в 21 час 40 минут. В результате транспортного происшествия пострадавших нет, загрязнения окружающей среды не допущено.
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В настоящее время судно снято с мели и отправлено на якорную стоянку для осмотра и выявления повреждений. По результатам прокурорской проверки будет дана оценка действиям участников транспортного происшествия и приняты необходимые меры прокурорского реагирования.
По данному факту Анапским линейным отделом МВД России на транспорте проводится процессуальная проверка, ход которой взят на контроль Новороссийским транспортным прокурором.
Текст: пресс-служба Транспортной прокуратуры.