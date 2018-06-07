«Волгонефть-214» проверили после посадки на мель в Керченском проливе

Новороссийской транспортной прокуратурой организована проверка в связи с посадкой на мель судна «Волгонефть-214» в акватории Черного моря.

Новороссийской транспортной прокуратурой организована проверка безопасности мореплавания по факту посадки на мель судна «Волгонефть-214» под флагом Российской Федерации в акватории порта Кавказ 5 июня 2018 года в 21 час 40 минут. В результате транспортного происшествия пострадавших нет, загрязнения окружающей среды не допущено.

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В настоящее время судно снято с мели и отправлено на якорную стоянку для осмотра и выявления повреждений. По результатам прокурорской проверки будет дана оценка действиям участников транспортного происшествия и приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

По данному факту Анапским линейным отделом МВД России на транспорте проводится процессуальная проверка, ход которой взят на контроль Новороссийским транспортным прокурором.

Текст: пресс-служба Транспортной прокуратуры.

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