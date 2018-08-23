Волонтёры убрали пляж на Семи Ветрах

Керченский полуостров — это отличный курорт на двух морях сразу. Пляжи Керчи выделяются протяженностью и отличным входом в воду. Здесь относительно мало камней, берег обычно покрывают песок и битые ракушки, безопасные для ног купальщиков.

Читайте: Кто оставляет мусор на заповедных генеральских пляжах?

Однако, несмотря на все прелести этих пляжей, отдых здесь может испортить мусор. Время от времени волонтеры полуострова и города Керчи собираются, чтобы «навести чистоту» на пляжах.

В одной из социальных сетей Керчи организаторы мероприятия по уборке пляжа на Семи Ветрах поблагодарили участников акции. Также для отдыхающих они отмечают, что у лестницы есть урна для мусора и у пляжа специальное ведерко для окурков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.