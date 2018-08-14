Волшебные причёски и макияж от салона красоты «Exclusive»

Сейчас в Керчи проходит конкурс красоты «Qween of the season 2018», организованный совместными усилиями информационного портала КерчьИНФО и скаутингового агенства «Scout Model Group». Для проведения конкурса была собрана мощнейшая команда спонсоров и партнеров, среди которых более 50 компаний, изъявивших желание принять участие в проекте: салоны красоты и спортивные клубы, магазины модной одежды и детские развлекательные центры, танцевальные коллективы, кафе и студии в разных направлениях, а также известные люди нашего города.

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С радостью поучаствовал в проекте салон красоты «Exclusive», находящийся на улице Карла Маркса, 37. Участницы конкурса вместе с коллективом салона создали необыкновенную атмосферу. Все мастера с энтузиазмом подошли к этому конкурсу. Большой профессионализм и опыт работы позволил создать волшебные причёски и макияж, который полностью соответствует всем желаниям и предпочтениям девушек.

Коллектив салона «Exclusive» надеется в дальнейшем продолжать участвовать в подобных мероприятиях и приносить красоту в наш славный город Керчь.

Генеральным спонсором конкурса красоты в Керчи является фабрика натяжных потолков «Виктория».

Фоторепортаж подготовила Екатерина Железова

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