Вопрос о водной блокаде в Крыму предложили обсудить в ООН

Вопрос о водной блокаде устроенной Украиной по отношению к Крыму предложили вынести на рассмотрении на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Данное заявление в Общественной палате России сделал представитель республики, глава региональной болгарской национально-культурной автономии Иван АБАЖЕР, пишет РИА Новости.

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Делегация из Крыма также принимает участие в ежегодной конференции ОБСЕ по правам человека, которая проходит в Польше. Иван АБАЖЕР несмотря на протесты украинской делегации выступил на совещании, где рассказал межнациональном отношении в Крыму.

Второе его выступление назначено на сегодня, где он хочет рассказать о водной блокаде Крыма.

«Перекрыть днепровскую воду — это кощунство. Интересно, как бы отреагировали жители стран Евросоюза, если бы, к примеру, реку Дунай, которая проходит через десять государств, одна из стран перекрыла. Как бы себя чувствовали остальные девять?» — рассказал Иван АБАЖЕР.

Он также напомнил и о том, что помимо водной, Украина устроила Крыму еще и энергетическую, продовольственную, транспортную и информационную блокаду.

«Со стороны сопредельного государства идет дезинформация, подмена понятий в отношении крымчан. Нарушается свобода передвижения, так как Украина препятствует пересечению границы с Крымом иностранцами», — заключил политик.

Напомним, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией, поставки воды прекратились.

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