Вопрос Путину от керченского предпринимателя

В ходе прямой линии с Владимиром ПУТИНЫМ канал «Россия-1» провел включение с горы Митридат.

Вопрос удалось озвучить в прямом эфире керченскому предпринимателю Дмитрию СТУПНИКОВУ. Он поинтересовался у Президента когда в Крыму цены на продукты питания снизятся до уровня цен в Краснодарском крае.

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Владимир Владимирович отметил, что в Крыму цены на многие продукты значительно ниже, чем в других регионах России. Однако снижение и стабилизация цен на продукты питания в Республике ожидается с запуском грузового движения по Крымскому мосту.

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