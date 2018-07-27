Восемь человек пострадали при аварии на трассе Керчь-Феодосия

На трассе Керчь-Феодосия произошла новая авария. Сообщается о восьми пострадавших. Об этом РИА Новости Крым узнали от пресс-службы МВД по Республике Крым.

Авария произошла в поселке Приморском около 6 часов утра. Участниками ДТП стали автомобиль Chevrolet Niva и микроавтобус.

Читать: Авария на кольце возле автовокзала образовала пробку

«По предварительным данным, водитель легковушки допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение транспортных средств», – написали в пресс-службе.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.