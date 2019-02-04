Воспитанник СК «Планета ПРОСПОРТ» победил на соревнованиях по дзюдо

В конце января в Анапе состоялся открытый турнир по дзюдо среди мальчиков и девочек 2008-2009 и 2010-2012 годов рождения, посвященный десятилетию спортивного комплекса «Рай».

На турнир съехались команды из городов Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края, Адыгеи, Кабардино-Балкарской Республики и Крыма.

Керчь представили несколько спортивных учреждений города.

В первый день состязались 237 юношей и девушек 2008-2009 годов рождения. На пьедестал пробились четыре спортсмена: Илья ВАСИЛЬЕВ занял второе место в весе до 24 кг, третьими стали Иван ШЕРЕМЕТ в весе до 42 кг, Константин БАРАМИДЗЕ в весе до 50 кг и Ксения ДУБИНА в весе до 40 кг. Сергей БОЛДЫРЕВ из СК «Планета ПРОСПОРТ», который соревновался в весовой категории до 27 кг, увез с собой золото, а Дмитрий КУСНИЦЫН из СК «Возрождение» — бронзу. В СПКЕ «Слава» отличились Игнат ГУДЗЬ, ставший победителем в весе до 34 кг, среди девочек в весе до 28 кг второй стала Антонина МИХУ и третьей Валерия КЛИМЫЧЕВА. Еще одного третьего места добилась Екатерина ЦУРПАЛЕВА в весе до 40 кг.

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Во второй день прошли личные соревнования среди мальчиков 2010-2012 годов рождения и командные среди юношей 2008-2009 годов рождения. В личных соревнованиях керчане до призовых мест не добрались.

Очень упорной получилась борьба в командных соревнованиях. Из восьми команд в финал вышли сборная Крыма, составленная из представителей Симферопольского района и города Саки, и хозяева турнира. Счет встреч оказался равным, и крымчане уступили только по качеству побед.

дзюдо и самбо в спортивной школе № 4 г. Керчь