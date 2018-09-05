Воспитанник СК «Планета ПРОСПОРТ» привёз кубок с соревнований по теннису

Воспитанник керченского современного спортивного клуба «Планета ПРОСПОРТ» привез кубок с соревнований по теннису в городе Краснодаре.

Теннис является одним из самых сложных, но вместе с тем одним из самых увлекательных видов спорта, так как включает в себя физические, психологические, интеллектуальные аспекты подготовки спортсмена. Система спортивной тренировки представляет собой многолетний, круглогодичный, специально организованный управляемый процесс.

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Грамоту за спортивные достижения в российском теннисном туре получил юный керчанин, воспитанник современного спортивного клуба города Керчи «Планета ПРОСПОРТ» Андрей ТРИПОЛЮКОВ, занявший второе место в летнем первенстве теннисного корта «Спорт-сити» в городе Краснодаре по теннису в одиночном разряде среди мальчиков 9-10 лет.

Соревнования, в которых принимали участие представители множества разных городов, проходили с 27 августа по 2 сентября 2018 года.

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