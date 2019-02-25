Воспитанники СК «Планета ПРОСПОРТ» показали отличный результат на турнире по самбо

На открытом турнире Ленинского района по самбо, посвященном Дню защитника Отечества, наши ребята в очередной раз доказали, что умеют работать и достигать целей.

23 февраля в селе Приозёрное состоялся открытый турнир Ленинского района по самбо. В нем участвовали дети из Ленинского района и Керчи.

Юный воспитанник СК «Планета ПРОСПОРТ» Сергей БОЛДЫРЕВ взял золото в весовой категории 27 кг. Немного отстал от него Дмитрий КОРНУХ — он занял 3 место в категории 30 кг.

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Поздравляем ребят, их родителей и тренеров с отличными результатами!