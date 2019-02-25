Воспитанники СК «Планета ПРОСПОРТ» показали отличный результат на турнире по самбо

Воспитанники СК «Планета ПРОСПОРТ» показали отличный результат на турнире по самбо

На открытом турнире Ленинского района по самбо, посвященном Дню защитника Отечества, наши ребята в очередной раз доказали, что умеют работать и достигать целей.

23 февраля в селе Приозёрное состоялся открытый турнир Ленинского района по самбо. В нем участвовали дети из Ленинского района и Керчи.

Юный воспитанник СК «Планета ПРОСПОРТ» Сергей БОЛДЫРЕВ взял золото в весовой категории 27 кг. Немного отстал от него Дмитрий КОРНУХ — он занял 3 место в категории 30 кг.

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Поздравляем ребят, их родителей и тренеров с отличными результатами!

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