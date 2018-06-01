Воспитанники СК «Планета ПРОСПОРТ» устроили масштабный флешмоб в День защиты детей

Утро 1 июня в СК «Планета ПРОСПОРТ» началось по-настоящему грандиозно! Воспитанники керченского спортивного клуба приняли участие в масштабном флешмобе, посвященном Международному дню защиты детей. На открытой площадке юные спортсмены продемонстрировали свои навыки, приобретенные во время занятий в секциях, а также станцевали большой и дружной командой.

Яркое и шумное мероприятие с насыщенной программой собрало много зрителей. На импровизированной «сцене» выступили ребята из секций тенниса, футбола, самбо, айкидо, бокса, танцев, детского фитнеса и Fly Dance.

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Организаторы флешмоба отметили, что подобные выступления в спортклубе проводятся, в первую очередь, с целью популяризации спорта и здорового образа жизни среди подрастающего поколения, и, конечно, чтобы сплотить детей, научить взаимодействовать друг с другом и не бояться показывать свои таланты и достижения. Ведь именно в этом и есть самая важная суть праздника – помогать ребятам расти сильными и уверенными в себе личностями.

Ну и какое же торжество без угощений? В завершении флешмоба участников порадовали любимым лакомством всех детей — мороженым!

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