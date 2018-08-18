Воспроизведение мирового бренда обошлось керченскому предпринимателю в более 1,5 миллиона рублей

В результате проведения керченской прокуратурой проверки, было выявлено, что керченский предприниматель незаконно воспроизводит известный мировой бренд. Об этом сообщили на официальном сайте прокуратуры по Республике Крым.

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«Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, которой установлено, что в одном из магазинов города Керчи реализовывалась продукция известных марок без согласия правообладателей на использование товарного знака. Ущерб, причиненный в результате незаконного воспроизведения брендов, составляет 1,6 млн рублей», — написали в ведомстве.

Как также уточнили на сайте, преступления не является тяжким, а вред предприниматель погасил, поэтому судом было прекращено уголовное дело и назначен судебный штраф в размере 20 000 рублей.

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