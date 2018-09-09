Воздух в Армянске стал чище: «Крымский титан» остановил производство

Сегодня стало известно, что завод «Крымский титан» полностью остановил все свое производство. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил ШЕРЕМЕТ, пишет РИА Новости.

«Последняя печь остановлена днем в воскресенье… Процесс производства должен быть налажен без ущерба для экологии», — сказал парламентарий.

Ранее он заявил, что завод «Крымский титан» сможет восстановить свою работу, только после модернизации.

«Завод не запустится до тех пор, пока полностью не пройдет инвентаризация технологического процесса производства. На сегодня она не увязывается ни с какими нормами, требованиями и правилами… Это градообразующие предприятие, поэтому мы заинтересованы, чтобы оно продолжало работать, но без опасности для местного населения», — сообщил политик.

Еще вчера стало известно, что загрязнения воздуха в Армянске на данный момент снизилось в два раза, по сравнению с его состоянием на 7 сентября. Об этом сообщил вице-премьер Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО.

Он рассказал, что ситуация как в Армянке, так и близлежащий населённых пунктах – стабильная.

«Специалистами разработан и осуществляется комплекс мер по нейтрализации активной среды в кислотонакопителе, проходит поэтапная остановка мощностей завода, полная остановка ожидается завтра, 9 сентября. Также силами МЧС производится ежедневное орошение улиц, обработка школ, детских садов, соцучреждений, подъездов многоквартирных домов. На 17.00 7 сентября в городе полностью восстановлено энергоснабжение. Все коммунальные службы работают в штатном режиме», — добавил Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО.

Фото: google

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