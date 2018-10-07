Возле Багерово продолжают возводить путепровод в рамках строительства Ж/Д подходов к Крымскому мосту

Возле Багерово продолжается строительство автомобильного путепровода.

Он будет расположен над существующей железной дорогой, которая проходит от станции «Багерово» далее по полуострову.

Будущий путепровод уже обзавелся практически всеми нужными железобетонными опорами. Скорее всего уже очень скоро на них будут уложены первые балки и путепровод примет совсем другой вид.

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КерчьИНФО напоминает, что данный путепровод в будущем обеспечит автомобильную связь для жителей поселка Багерово с общей дорожной сетью.

Строительство путепровода возле Багерово

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