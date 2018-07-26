Возле Героевки горела сухая трава

Сегодня в Героевке произошло возгорание сухой травы. Читатель КерчьИНФО стал свидетелем происшествия и прислал нам фотографии. На месте уже находились сотрудники пожарной службы, которые оперативно потушили огонь.
Читайте: В Керчи пожарные больше часа ехали на вызов
Главное управление МЧС России по Республике Крым сообщает, что в Крыму сохраняется высокая пожароопасность.
Керчане, будьте благоразумны: не бросайте горящие окурки, тушите мангалы и костры, не оставляйте открытый огонь без присмотра. Будьте особенно осторожны вблизи сухой травы.