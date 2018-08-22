Возле Героевки сгорела машина: пострадало три человека

Сегодня, во второй половине дня (примерно 15:00) по дороге на Героевку произошла авария с участием автомобиля «Фольцваген».

Водитель автомобиля не справился с управлением и совершил столкновение с деревом, после чего автомобиль загорелся.В иномарке находилось три человека, которых оперативно доставили в керченскую больницу.

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На данный момент журналистам КерчьИНФО стало известно, что двое пострадавших находятся в отделении нейрохирургии с диагнозом черепно-мозговая травма. Ожогов нет. О состоянии еще одного человека не известно.

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