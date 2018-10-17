Возле Керченского политеха снова слышали выстрел

Здание Керченского политехнического колледжа, где сегодня днем прогремели взрывы и выстрелы, до сих пор находится в оцеплении. Как сообщили журналистам КерчьИНФО очевидцы с места события, в 17:30 со стороны колледжа был слышен выстрел.

Также, по неподтвержденной информации, в здании политеха находятся заложники: «Политех оцепили, всех отогнали аж за пятую бурсу (ПТУ № 5 ред.), никого не подпускают ближе. Из бурсы выносят парты и несут в сторону колледжа. Практически только что мы слышали один выстрел оттуда. Один из мужчин, который работает за оцеплением, сказал, что в здании все еще находятся заложники», – сообщил очевидец журналистам КерчьИНФО.

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На месте работает следственный комитет, МЧС, рабочая техника и другие службы.

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