Возле Керчи массовое ДТП с участием грузовика АО «ВАД»

Сегодня вечером около 20:00 в редакцию КерчьИНФО поступило сообщение о массовом столкновении автомобилей в посёлке Багерово на улице Ленина.

На перекрёстке недалеко от въезда в посёлок рядом с остановкой «Карьер» произошло массовое столкновение автомобилей, среди которых находится грузовик фирмы «ВАД», строящей трассу «Таврида». Очевидец происшествия сообщает, что, судя по тому, что он успел увидеть, грузовой автомобиль столкнулся с двумя легковушками, одной из которых нанесён немалый ущерб. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Подробности происшествия выясняются.

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Напомним, что в посёлке Багерово, находящемся недалеко от Керчи, активно строятся железнодорожные подходы к Крымскому мосту, а также новая железнодорожная станция.

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