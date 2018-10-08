Возле Керчи молодой человек ограбил свою знакомую

В Ленинском районе молодой человек ограбил женщину — желание обогатиться за чужой счет взяло верх над совестью.
В дежурную часть отдела МВД России по Ленинскому району поступило сообщение от 49-летней местной жительницы о том, что из ее квартиры пропала крупная сумма денег.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан сосед женщины — ранее не судимый 26-летний молодой человек. Гражданин в краже признался. Мотивом данного преступления послужило желание обогатиться за счет своей знакомой.
Читайте: Полицейскими задержан керчанин, воровавший оргтехнику из магазина
Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
За кражу, совершённую с проникновением в жилище, предусмотрено наказание от крупного денежного штрафа до шести лет лишения свободы.