Возле Керчи молодой человек ограбил свою знакомую

В Ленинском районе молодой человек ограбил женщину — желание обогатиться за чужой счет взяло верх над совестью.

В дежурную часть отдела МВД России по Ленинскому району поступило сообщение от 49-летней местной жительницы о том, что из ее квартиры пропала крупная сумма денег.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан сосед женщины — ранее не судимый 26-летний молодой человек. Гражданин в краже признался. Мотивом данного преступления послужило желание обогатиться за счет своей знакомой.

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Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

За кражу, совершённую с проникновением в жилище, предусмотрено наказание от крупного денежного штрафа до шести лет лишения свободы.

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