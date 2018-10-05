Возле Керчи подорвали немецкую авиабомбу

Специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым провели операцию по уничтожению немецкой авиационной бомбы в селе Чистополье Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны представляют огромную опасность для людей.

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Подозрительный предмет, напоминающий авиабомбу, был обнаружен местными жителями. Для проведения операции по обезвреживанию взрывоопасного предмета на место прибыли специалисты.

«После осмотра взрывоопасный предмет был идентифицирован, как немецкая авиабомба весом 50 кг (SD-50), — говорит начальник отделения пиротехнических работ Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей АНТИПОВ. – Уже прошло почти 74 года с окончания боевых действий на территории полуострова, но взрывоопасные предметы, которые сохранили свой боевой заряд, находят в разных районах Крыма до сих пор».

После подрыва проведено повторное обследования территории на наличие осколков взрывоопасных предметов, которые обнаружены не были. Всего в операции было задействовано 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

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