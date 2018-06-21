Возле Керчи работает летний лагерь для юных айкидок

Воспитанники сразу трех керченских клубов айкидо проводят лето на учебно-методических сборах в спортивном летнем лагере, организованном керченской Федерацией айкидо на базе ЛОК з.д. «Залив».

Читайте: В Керчи проходит семинар по айкидо (ВИДЕО)

Более 40 юных борцов из клубов «Мисуби-Про-спорт» (рук. Новиков С.С. СК «Планета ПРОСПОРТ»), «Сэйки» (рук. Воронин А.А) и «Иванами» (рук. Перебякин Ю.И) трижды в день участвуют в интенсивных тренировках, купаются в теплом летнем море, соревнуются в спортивных конкурсах, смотрят фильмы и мультфильмы, а по вечерам отдыхают на дискотеках.

«Продлится этот «рай» целую неделю!» — поделился с нами тренер по айкидо СК «Планета ПРОСПОРТ» Сергей НОВИКОВ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.