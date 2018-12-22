Возле Керчи загорелся недостроенный дом (ВИДЕО)

Сегодня в Керчи начались новогодние мероприятия, однако не обошлось и без происшествий. В поселке Багерово Ленинского района загорелся дом.
Примерно в 17:00 на центральной улице поселка Багерово произошёл пожар. Загорелась крыша недостроенного дома, над которым пару лет назад трудились специалисты из Украины.
Пожар в пригороде Керчи собрал возле себя множество зевак.
Читайте: В Керчи стихийщики продавали мясо, рыбу и молочную продукцию
Причины и обстоятельства пожара неизвестны, официальной информации нет. На месте происшествия работает МЧС.
Возле Керчи загорелся недостроенный дом