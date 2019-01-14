У берегов Крыма зафиксировали землетрясение

Подземный толчок произошел в Чёрном море в 28 километрах от берега крымского поселка Орджоникидзе. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу Европейского-Средиземноморского сейсмологического центра.

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в ночь с 12 на 13 января. Его эпицентр находился на глубине 10 километров.

Информацией о каких-либо последствиях землетрясения в экстренных службах Крыма не располагают.

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По словам сейсмологов, в Черном море за год фиксируется от 50 до 150 землетрясений. Все они остаются практически незаметными для крымчан.