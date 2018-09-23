Возле Крымского моста нашли остатки катера времён Великой Отечественной войны (ФОТО)

Недалеко от Крымского моста дайверами найдены остатки катера времен Великой Отечественной войны с находящимися на нем личными вещами членов экипажа и оружием.

В рамках экспедиции «Большой десант-2018», которая проводится региональной общественной организацией «Батарея 29 БИС», активно занимающейся вопросами патриотического воспитания молодежи, увековечения памяти бойцов Красной Армии, погибших при обороне и освобождении Крыма, группой дайверов обнаружен и обследован ранее неизвестный объект.

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Руководитель региональной общественной организации Александр ЕЛКИН сообщает, что объект находится южнее Крымского моста на глубине 9 метров.

«Объект представляет собой останки катера длиной около 20-25 метров. Корпус деревянный. Катер с двумя четырёхцилиндровыми дизелями был оснащен 12,7 мм пулеметом ДШК. Перевозил ящики с патронами 12,7 мм 1941 года выпуска, и 7,62 мм от винтовки Мосина. Судя по обнаруженным газетам и автомату ППШ, катер погиб не ранее 1943 года. При поверхностном осмотре обнаружены жилеточные часы, радиостанция, репитер компаса, обувь экипажа, лаг, запчасти к пулемету «Максим». Судя по бронзовым иллюминаторам, и нержавеющим гребным валам, данный катер не относился к рыболовецким сейнерам, которые широко использовались в качестве тральщиков во время Эльтигенского десанта».

По словам Александра Владимировича, можно предположить что данный катер погиб при проведение Эльтигенского десанта в ноябре 1943 года от подрыва на мине. Останков экипажа не обнаружено.

Все находки после реставрации будут экспонироваться на территории Крепости «Керчь».

Более детальное обследования для идентификации будет проведено при проведении экспедиции «Большой десант-2019» весной 2019 года.

Возле Крымского моста нашли остатки катера времён Великой Отечественной войны

Фото: Александр ЕЛКИН

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