Возле Крымского моста построят пожарное депо

В станице Тамань, которая находится ближе всего к Крымскому мосту, будет построена новая пожарная станция в 2020 году. Об этом сообщил информационному агентству ТАСС начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Александр ТАРАРЫКИН в кулуарах выставки «Гидроавиасалон-2018».

Читать: Крымский мост не пострадал от столкновения с краном

«У нас есть план на 2019-2020 год строительства пожарного депо в станице Тамань. Мы спроектировали уже в 2018 году это подразделение. Кроме того, у нас силы и средства и так имеются [на Таманском полуострове] и были увеличены в рамках строительства моста, были поставлена образцы современной техники», — рассказал Александр ТАРАРЫКИН.

Он уточнил, что в том районе находятся силы Южного регионального поисково-спасательного отряда, поисково-спасательной службы «Кубань-Спас» и муниципальные экстренные службы. А зоной их ответственности является часть Крымского моста от Тамани до Керчи. Но если добраться до места происшествия легче из Керчи, тогда на вызов реагируют крымские спасатели.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.