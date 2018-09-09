Возле Крымского моста построят пожарное депо

В станице Тамань, которая находится ближе всего к Крымскому мосту, будет построена новая пожарная станция в 2020 году. Об этом сообщил информационному агентству ТАСС начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Александр ТАРАРЫКИН в кулуарах выставки «Гидроавиасалон-2018».
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«У нас есть план на 2019-2020 год строительства пожарного депо в станице Тамань. Мы спроектировали уже в 2018 году это подразделение. Кроме того, у нас силы и средства и так имеются [на Таманском полуострове] и были увеличены в рамках строительства моста, были поставлена образцы современной техники», — рассказал Александр ТАРАРЫКИН.
Он уточнил, что в том районе находятся силы Южного регионального поисково-спасательного отряда, поисково-спасательной службы «Кубань-Спас» и муниципальные экстренные службы. А зоной их ответственности является часть Крымского моста от Тамани до Керчи. Но если добраться до места происшествия легче из Керчи, тогда на вызов реагируют крымские спасатели.