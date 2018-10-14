Возле Крымского моста произошло ДТП с участием автобуса, легковушки и грузовика

На автоподходах к Крымскому мосту произошло ДТП с участием рейсовый автобуса Hyundai Universe, легкового автомобиля Toуota Camry и грузовика. Об этом сообщает РИА Новости Крым с ссылкой на пресс-служба крымского главка МЧС России.

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Авария произошла в Керчи на 7-м километре автоподхода к Крымскому мосту. В ведомстве отметили, что сигнал о происшествии поступил в 13:13, после чего на место были отправлены службы экстренного реагирования.

«В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля Toуota Camry… Автобус с пассажирами продолжил движение к месту назначения», – сообщили в главке МЧС.

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