Возле Крымского моста строят автосервис (ФОТО)

Рядом с автоподходами к Крымскому мосту ведутся строительные работы. Здесь планируется разместить пункт диагностики автомобилей.

Строительство ведется на Шоссе Героев Сталинграда, в районе кургана на Госпитале. Согласно паспорту объекта, работы начались в августе 2018, а завершатся в мае 2019 года.

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Как обещают сами строители станции техобслуживания, объект будет введен в эксплуатацию гораздо раньше поставленных сроков.

Возле Крымского моста строят автосервис (ФОТО)

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