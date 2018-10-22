Возле образовательных учреждений Керчи продолжает дежурить Росгвардия

Остается актуальным вопрос об охране образовательных учреждений Керчи.

В связи с трагическими событиями властями Крыма было принято решение приставить к каждому образовательному учреждению Керчи охрану в виде бойцов Росгвардии, однако на прошлой неделе глава администрации города Керчь Сергей БОРОЗДИН рассказал о том, что опасность миновала и охрану можно снять.

Читайте: Траур в Керчи: запланированные ранее мероприятия продолжают отменять

«Расследование произошедшего идет дальше, опасность отсутствует. Принято решение охрану Росгвардии снять с понедельника», — сказал БОРОЗДИН.

На днях стало известно, что время нахождения вооруженной охраны около стен школ и детских садов города всё-таки продлится.

В подтверждение этого, журналисты КерчьИНФО обратились к педегогам Керчи — сегодня бойцы Росгвардии, действительно, продолжают охранять керченских детей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.