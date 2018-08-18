Возле поворота на Судак произошла авария с участием пассажирского автобуса

На повороте на Судак, возле село Грушевка произошла новая авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля марки «Шевролет». Об этом сообщают очевидцы из социальной сети Вконтакте (группа Автопартнер Крым | ДТП ДПС ПДД).
На фотографии видно, что водитель автобуса врезался в отбойник, но серьезных повреждений на нем не наблюдается, как и на иномарке.
На данный момент на этом участке трассы наблюдаются большие пробки.
О подробностях ДТП и пострадавших на данный момент не сообщается.
Фото: Автопартнер Крым | ДТП ДПС ПДД