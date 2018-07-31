Возле реки Мелек-Чесме загорелось дерево. ВИДЕО

Сегодня, около 16:00 произошло возгорание дерева на улице Борзенко. Причины возникновения пожара не известны.

Читатель сайта Керчь ИНФО прислал нам фото и видео на котором видно как дерево горит изнутри.

«Дерево было пустое внутри. Наверное окурок бросили, но это моё предположение», — пишет керчанин.

Сотрудники МЧС оперативно приехали на место происшествия и ликвидировали опасность.

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МЧС Республики Крым обращает внимание жителей и гостей Крыма на необходимость соблюдения мер безопасности! В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» — единый телефон пожарных и спасателей.

Материал из рубрики «Сам себе репортер»



В Керчи загорелось дерево. ВИДЕО

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