Возле реки в Керчи провалился тротуар

Около места протекания городской реки Мелек-Чесме со стороны улицы Сергея Борзенко провалился тротуар. Произошло это возле моста, соединяющего данную улицу с улицей Маршала Ерёменко в районе остановки «Стадион».

Жители Керчи, приславшие фотографии, в недоумении, они не знают к кому обращаться.

Яма, образовавшаяся возле реки, представляет огромную опасность для жителей улицы, ведь именно в этих местах по вечерам любят прогуливаться их дети.

В отдел по контролю за благоустройством города информации о данной проблеме пока не поступало.

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КерчьИНФО настоятельно рекомендует жителям и гостям города Керчи быть внимательными не только на дорогах, но и на тротуарах, дабы не попасть в неприятную ситуацию!

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