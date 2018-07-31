Возле стадиона 50-летия Октября делают дорогу

Дороге возле стадиона 50-летия Октября дали «второе дыхание». Как стало известно КерчьИНФО, работы ведутся компанией ООО «Крым-Донбасс».

Избитая и измученная она была там долгое время, но сегодня самые глубокие ямы в ней были заасфальтированы. На данный момент работы проводятся только вокруг стадиона и пока не известно, где еще предприятие будет делать ремонт дорожного полотна.

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Как мы с вами можем наблюдать, за последние года Керчь преобразилась в лучшую сторону. На многих участках дороги проводят ремонтные дороги, что не может не радовать автолюбителей. Так, например, недавно на недавно отремонтированной дороге в районе остановки Телецентр появилась разметка.

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