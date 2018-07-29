Возле стадиона имени 50-летия Октября начался ямочный ремонт

В Керчи, возле стадиона имени 50-летия Октября производится ямочный ремонт асфальтного покрытия.

Асфальт возле центрального керченского стадиона находится не в лучшем состоянии, уже много лет ремонт дороги в этом районе города не осуществлялся. Стадион, находящийся в центре города и проводящий все основные спортивные праздники, привлекает множество жителей и гостей города.

Читайте: Более 11 миллионов выделено на ямочный ремонт в Керчи

Возле стадиона частично сняли наиболее поврежденное покрытие, пока что под ногами прохожих зияют ямы.

На ямочный ремонт в Керчи в 2018 году было выделено более 11000000 рублей, что дает основания предполагать, что ремонт продолжат и город наконец избавится от ям и выбоин на дорогах.

Ямочный ремонт дорог возле стадиона имени 50-летия Октября

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.