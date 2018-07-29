Возле стадиона имени 50-летия Октября начался ямочный ремонт

В Керчи, возле стадиона имени 50-летия Октября производится ямочный ремонт асфальтного покрытия.
Асфальт возле центрального керченского стадиона находится не в лучшем состоянии, уже много лет ремонт дороги в этом районе города не осуществлялся. Стадион, находящийся в центре города и проводящий все основные спортивные праздники, привлекает множество жителей и гостей города.
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Возле стадиона частично сняли наиболее поврежденное покрытие, пока что под ногами прохожих зияют ямы.
На ямочный ремонт в Керчи в 2018 году было выделено более 11000000 рублей, что дает основания предполагать, что ремонт продолжат и город наконец избавится от ям и выбоин на дорогах.
Ямочный ремонт дорог возле стадиона имени 50-летия Октября