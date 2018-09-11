В Керчи на перекрёстке с неработающим светофором произошла авария

Сегодня на перекрестке у стадиона имени 50-летия Октября произошло ДТП.

В Керчи сегодня примерно в 11 часов дня на перекрёстке у стадиона имени 50-летия Октября произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Lada». В результате аварии машине нанесён ущерб в виде вмятины. Автомобиль сразу же был перемещён с проезжей части. Пострадавших нет.

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Владелец автомобиля отказался давать комментарии, однако возможным виновником аварии является светофор на пересечении улиц Мирошника и Маршала Ерёменко, который не работает уже второй день.

Движение на данном участке незначительно затруднено.

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