Возобновлен ремонт и асфальтировка проблемных керченских улиц

На ряде улиц Керчи стартовали работы по укладке асфальта и подготовке к ямочному ремонту. Об этом сообщает глава администрации города Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в «Facebook».

«На данный момент работы возобновлены на улице Марата, где асфальтировку выполнили еще в декабре минувшего года. Но работы на этом участке были приостановлены на месяц из-за замены изношенных коммуникаций.Сейчас рабочие занимаются установкой бордюрного камня на данном участке, этот процесс находится на завершающем этапе. А для удобства керчан со стороны жилых домов будет заасфальтирован тротуар», — пишет Сергей БОРОЗДИН.

Ведутся работы по подготовке основания для асфальтировки по улице Айвазовского. Для возобновления работ по укладке асфальта производится откачка ливневых вод после осадков.

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«В городе остается еще много проблемных участков. Зимние температурные перепады сделали свое дело: на старом асфальтовом покрытии, которое и так рассыпается, появилось еще больше ям», — рассказывает глава администрации.

По словам БОРОЗДИНА, на ямочный ремонт выделено 7 500 000 рублей, и в этом году он будет произведен на центральных улицах, по которым ходит общественный транспорт.

Уже с будущего понедельника должны стартовать работы по текущему ремонту улиц Еременко, Кирова, Шоссе Героев Сталинграда и других улиц города, на которые получено больше всего нареканий.

Глава администрации отметил, что помешать выполнению поставленных целей может только изменение погодных условий.