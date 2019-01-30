Возобновлена продажа «единых» билетов в 7 городов Крыма

С 30 января 2019 года открыта продажа «единых» билетов в города Крыма и обратном направлении. Об этом сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации «Единая транспортная дирекция».

«Перевозки в Крым и обратном направлении возобновлены с использованием авиационного, железнодорожного и автомобильного транспорта. Через аэропорт Симферополя начнутся перевозки с 20 апреля, а через железнодорожные вокзалы Краснодара и Анапы – с 30 апреля», — говорится в сообщении пресс-службы.

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АНО «ЕДТ» уточняет, что в туристический сезон 2019 году перевозки по «единому» билету будут осуществляться в семь городов Крыма: Симферополь, Керчь, Феодосию, Судак, Ялту, Евпаторию, Севастополь.

«Единый» билет для железнодорожного транспорта можно приобрести за 90 дней до отправления в любой ж/д кассе либо в Интернете на сайте ОАО «РЖД». Билет для авиатранспорта можно оформить в авиакассах и на сервисах путешествий, указав пунктом прибытия один из городов Крыма.