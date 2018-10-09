Возвращение скифского золота в Крым: судебные разбирательства продолжаются

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил ШВЫДКОЙ рассказал о разбирательствах по скифскому золоту.

Вопрос возвращения Нидерландами скифского золота Крыму не является предметом межгосударственных отношений между Россией и Украиной. Об этом заявил ШВЫДКОЙ в комментарии РИА Новости.

«Тема скифского золота относится к межмузейным отношениям и сейчас все решается в судебной плоскости. Это вопрос отношений одного голландского музея и нескольких крымских», — отметил чиновник.

Читайте: «Скифское золото» отдадут Украине?

Никаких дат, связанных с судебными разбирательствами по скифскому золоту, ШВЫДКОЙ не обозначил, заявив, что «все должно идти своим чередом».

Напомним, что коллекция из более чем двух тысяч артефактов была вывезена из музеев Крыма на выставку в Амстердаме в начале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. В декабре 2016 года Амстердамский Окружной суд постановил отдать вывезенную из Крыма коллекцию Украине. В ответ крымские музеи подали апелляцию, и в данный момент судебные разбирательства продолжаются.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.