Впервые на Крымском мосту 2019 легкоатлетов и гоночный болид

В честь пятилетия присоединения Республики Крым и Севастополя к России, и в знак протеста санкций для спортсменов.

18 марта на 3 часа движение на одной полосе Крымского моста будет перекрыто ради марафона. Об этом журналистам КерчьИНФО рассказала заместитель председателя Евразийской молодежной ассамблеи Кристина ОСИПОВА:

«Под эгидой Федерации легкой атлетики мы решили провести такой полумарафон. Из-за санкций российские легкоатлеты не могут выступать на международном уровне. Мы хотим показать всем, что мы есть, мы хотим участвовать».

Легкоатлеты отправятся с таманской стороны в Керчь. Расстояние для забега — 21 км. Безопасность будет обеспечена всеми соответствующими службами.

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Откроет забег настоящий гоночный болид и промчится по Крымскому мосту на огромной скорости, после пройдет мотопробег с «Ночными волками» . Планируется что в марафоне примут участие 2019 человек. Среди них профессиональные легкоатлеты и любители. Забег может войти в книгу Рекордов России.

На автоподходах участников встретят автобусы и отвезут на площадь Ленина в Керчи. Здесь состоится награждение финалистов.