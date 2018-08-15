Впервые в Керчи! Семейный фестиваль «Пузик-Арт»

Можно купаться и загорать, слушать живую музыку и просто отдыхать всей семьёй!

17 августа в 17.00 впервые в нашем городе будет проходить летний, семейный фестиваль «Пузик-Арт».

Приглашаем жителей и гостей города на веселый праздник. Развлечения для детей и взрослых.

У нас в программе:

Розыгрыш подарков от партнеров и спонсоров.

Концерт кавер-группы «Кофе и Шоколад»

Выступление танцевальных коллективов

Конкурс на лучший боди-арт для беременных

Анимационная программа для детей «Сладкие приключения Карамельки и Коржика»

Ярмарка

Танцевальный баттл

Шоу мыльных пузырей

Аквагрим и плетение косичек

Яркие фото-зоны

Ведущий — ВЛАДИМИР ЧИЧИЛАНОВ

Фотографы: ДМИТРИЙ ДРОЗДОВ И АННА ПИРОЖКОВА

Дата проведения: 17 августа 2018 года в 17:00.

Место проведения: Городская набережная, водная станция «Остров Сокровищ»

Вход на праздник — бесплатный.

Организаторы фестиваля:

КРОО «Инфомама за Семейные Ценности» совместно с Центром семейного развития ProFamily и Коммуникационным Бюро «Ближе к Делу». https://vk.com/blizekdely

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