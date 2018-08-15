Впервые в Керчи! Семейный фестиваль «Пузик-Арт» 

Можно купаться и загорать, слушать живую музыку и просто отдыхать всей семьёй!
17 августа в 17.00 впервые в нашем городе будет проходить летний, семейный фестиваль «Пузик-Арт».
Приглашаем жителей и гостей города на веселый праздник. Развлечения для детей и взрослых.
У нас в программе:
- Розыгрыш подарков от партнеров и спонсоров.
- Концерт кавер-группы «Кофе и Шоколад»
- Выступление танцевальных коллективов
- Конкурс на лучший боди-арт для беременных
- Анимационная программа для детей «Сладкие приключения Карамельки и Коржика»
- Ярмарка
- Танцевальный баттл
- Шоу мыльных пузырей
- Аквагрим и плетение косичек
- Яркие фото-зоны
Ведущий — ВЛАДИМИР ЧИЧИЛАНОВ
Фотографы: ДМИТРИЙ ДРОЗДОВ И АННА ПИРОЖКОВА
Дата проведения: 17 августа 2018 года в 17:00.
Место проведения: Городская набережная, водная станция «Остров Сокровищ»
Вход на праздник — бесплатный.
Организаторы фестиваля:
КРОО «Инфомама за Семейные Ценности» совместно с Центром семейного развития ProFamily и Коммуникационным Бюро «Ближе к Делу». https://vk.com/blizekdely