Впервые за пять лет Крым установил бюджетный рекорд

Впервые за пять лет бюджет Крыма исполнен с профицитом почти в 39 000 000 рублей. Об этом сообщила вице-премьер Республики — министр финансов Ирина КИВИКО.

«Это радостное событие не только для Министерства финансов, но и для всех крымчан, так как связано с ростом собственных доходов Республики», — цитирует выступление Ирины КИВИКО в эфире программы «Открытый бюджет» пресс-служба Минфина.

КИВИКО также рассказала, что годовые плановые назначения по доходам перевыполнены почти на 800 000 000 рублей и составили 54 800 000 000 рублей.

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«Перевыполнение по доходам связано с реализацией задачи по повышению доходности бюджетов республики, которую поставили перед собой мы, поставило как правительство, так и муниципальные образования республики. То есть это ежедневная системная работа правительства и местных органов власти. Более того, нами разработана программа увеличения доходной части бюджета Республики Крым, которая была одобрена крымским правительством», — рассказывает чиновник.

По ее словам, в результате собрано почти 55 000 000 000 рублей, что в сопоставимых условиях более чем на 7 500 000 000 больше, чем за 2017 год. Разница составляет 16%.